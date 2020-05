I vigili del fuoco di San Francisco hanno comunicato lo scoppio di un incendio al Fisherman’s Wharf, quartiere situato nel Pier 45

Un terribile incendio scoppiato poco fa sta provocando ingenti danni al Fisherman’s Wharf, una delle maggiori attrazioni turistiche di San Francisco. Il quartiere, adibito principalmente alla vendita di souvenir e delle caratteristiche zuppe di granchi e molluschi, è stato immediatamente evacuato. I vigili del fuoco stanno lavorando da questa mattina per spegnere le fiamme il più in fretta possibile.

Le impressionanti immagini satellitari catturate dal National Weather Service hanno mostrato come il fumo proveniente dall’incendio sia addirittura visibile dallo spazio. Al momento non sembrano esserci vittime o feriti e le cause dell’incendio sono ancora ignote. Le prossime ore saranno decisive per far luce sulla vicenda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, USA: parrucchiere positivo espone al contagio 90 persone

Intorno alle 4:30 di mattina (orario locale), al Fisherman’s Wharf di San Francisco, situato nel Pier 45, un devastante incendio ha colpito la zona turistica. I vigili del fuoco, dopo aver fatto evacuare i pochi presenti, ha iniziato i lavori per spegnere le fiamme al più preso e salvare l’area. Secondo quanto riferito dalla radio KCBS, anche la SS Jeremiah O’Brien Liberty, storica nave americana usata durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata minacciata dalle fiamme.

Insieme alla US Pampanito, la nave rappresenta una delle attrazioni maggiormente apprezzate dai milioni di turisti che ogni anno si recano al Fisherman’s Wharf. Il luogo, infatti, oltre ad avere diversi negozi di souvenir e una cucina tradizionale fatta di granchi e molluschi, dispone anche di diversi musei sulla marina militare. Oltre a questo, l’area è famosa anche per la possibilità di utilizzare un traghetto e raggiungere l’isola di Alcatraz, dove si trovava uno dei più noti istituti penitenziari al mondo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Elezioni USA 2020, Sondaggi: Biden in vantaggio di 8 punti

UPDATE: Fire crews are still working to contain a 4-alarm fire at SF’s Fisherman’s Wharf, Pier 45.

More than 100 firefighters + 40 vehicles deployed.

No known damage to Museé Mechanique, which is nearby, yet. The SS Jeremiah O’Brian historic vessel was also “saved,” SFFD said pic.twitter.com/I6TuasUsSh

— Joe Fitzgerald RoDBIguez (@FitzTheReporter) May 23, 2020