Robert Pattison sarà in Tenet, l’ultimo film firmato da Christopher Nolan che uscirà nelle sale alla fine del 2020.

Robert Pattison in Tenet (screenshot via Youtube)Robert Pattison sta vivendo una seconda fase della sua carriera cinematografica che potrebbe spingerlo finalmente tra gli dei del cinema. Dopo qualche film per teenager ed un periodo relativamente lungo di anonimato, l’attore è stato al riparo dai riflettori. Poi è tornato, in pompa magna, con l’ultimissimo film che ha girato insieme e William Defoe: The Lighthouse. La pellicola, che momentaneamente in Italia è distribuita soltanto da Amazon Prime Video, sta conquistando la critica mondiale per i suoi toni scuri ed il suo modo grottesco di raccontare l’esistenza di due guardiani del faro. Senza dubbio una nuova spinta per la carriera del giovane Pattison, che tra poco riapparirà su tutti gli schermi in pompa magna, con addosso la tuta di Batman.

Robert Pattison torna con “Tenet”, l’ultimo film di Nolan

Prima di vederlo nelle fattezze del supereroe DC, però, Robert Pattison fornirà una prestazione sotto la regia di Nolan. E’ lui il prescelto per essere il coprotagonista dell’ultima fatica creativa del genio che ha portato sullo schermo Il Cavaliere Oscuro. L’attore nato a Londra nel 1986 sembra essere una parte fondamentale del film, che è sulla falsa riga di Inception. Come si vede nel trailer in basso, infatti, Nolan torna a giocare con i paradossi temporali e non solo. Di seguito il trailer di Tenet.

