Per la serie ricette top: la focaccia pugliese. Morbida e profumata, questa ricetta porta con sé un’antica tradizione gastronomica. Vediamo come farla in pochi e semplici passaggi.

La focaccia pugliese è da sempre un prodotto molto richiesto dagli italiani. La sua tipica morbidezza e il suo gusto esaltato dai pomodorini e dall’origano, la rendono a tutti gli effetti una ricetta dal sapore unico. La preparazione della focaccia pugliese non richiede passaggi complessi. Vediamo insieme come prepararla.

Focaccia pugliese: gli ingredienti

Acqua tiepida: 300 ml

Farina 00: 250 g

Patate lesse: 150 g

Farina di grano duro: 250 g

Lievito di birra: 15 g

Olio extravergine d’oliva: 4 cucchiai

Sale fino: mezzo cucchiaino

Pomodorini: 250 g

Sale

Origano

Olio Evo

Ricette top: la preparazione della focaccia pugliese

Iniziamo la nostra preparazione della focaccia pugliese mescolando le due farine. All’interno della stessa ciotola, inseriamo le patate lesse e, schiacciandole, iniziamo a mescolare il tutto. Sciogliamo il lievito di birra in 100 ml di acqua tiepida e inseriamo. aggiungiamo l’olio evo e il sale. A questo punto aggiungiamo man mano la restante acqua, mentre mescoliamo. Quando il composto sarà morbido, lo copriamo con un canovaccio e lo lasciamo lievitare per due ore.

Passate le due ore, nelle quali il lievito avrà fatto il suo lavoro, prepariamoci per infornare. Ungiamo una teglia da forno e stendiamo al suo interno l’impasto. A questo punto, dopo averli lavati, tagliamo a metà i nostri pomodorini. Inseriamoli nella superficie dell’impasto, affondandoli un po’ all’interno. Aggiustiamo il condimento con olio evo, origano e sale. Se volete, potete aggiungere delle olive nere denocciolate, per arricchire il sapore della focaccia. Lasciamo l’impasto ancora a lievitare, in teglia, per altri 30 minuti.

Siamo pronti per infornare: inseriamo la focaccia nel forno caldo, a 200 gradi e lasciamo cuocere per circa mezz’ora. Ci accorgeremo che la focaccia è pronta quando la parte superiore inizierà a dorare.

