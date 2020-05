Giornata di memora per Palermo che ricorda il magistrato Giovanni Falcone. Andiamo a vedere tutte le manifestazioni per il 23 maggio.

E’ una giornata di ricordo per Palermo e per l’Italia intera. Oggi, 23 maggio, tutti dobbiamo ricordare una figura fondamentale per la lotta alla mafia, stiamo parlando del magistrato Giovanni Falcone, vittima della strage di Capaci.

Ma sfruttiamo questa giornata per ricordare non solo Falcone e la moglie Francesca Morvillo, ma anche le scorte del magistrato. Infatti spesso si incappa nell’errore di non dare i nomi a queste persone, vittime anche loro della Mafia. E quindi oggi ricordiamo anche glia genti Vito Schifani, Rocco Dicillo ed Antonio Montinaro.

Ovviamente, come da previsione, non sarà un 23 maggio come gli altri a causa del Coronavirus. Infatti anche la città di Palermo ha dovuto rinviare tutti i corte i per eviare pericolosi assembramenti. Nonostante ciò nel capoluogo siciliano ci sarà una giornata ricca di attività e manifestazioni per ricordare le vittime della mafia, andiamo a vedere quindi cosa succederà nella giornata di oggi.

Palermo ricorda Giovanni Falcone e la Strage di Capaci: le manifestazioni ai tempi del virus

Come detto le manifestazioni ed il convegno nel bunker Ucciardone non sarà possibile. Ed allora oggi per ricordare le vittime della strage di Capaci, Palermo canterà dai propri balconi, dopo aver assistito al minuto di silenzio delle 17:58 sotto l’albero Falcone. E poi, proprio come il giorno dopo la strage, tanti lenzuoli bianchi saranno sventolati tra ile strade vuote, per dire NO alla Mafia.

A causa dell’impossibilità a scendere in piazza, l’associazione Falcone ha deciso di organizzare un flash mob chiamato “Il mio balcone è una piazza“. Alle ore 18, tutti i cittadini di Palermo sono invitati ad affacciarsi dai balconi ed a cantare l’inno Italiano. Inoltre sarà possibile assistere alla manifestazione in diretta Facebook sulle pagine di Repubblica Palermo e de L’Ora edizione straordinaria.

L.P.

