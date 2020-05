Naomi Osaka, a soli 22 anni, è diventata la sportiva più pagata al mondo. Andiamo a vedere quanto guadagna la tennista giapponese.

Ha solo 22 anni, due grandi slam nel palmare ed un anno al primo posto nella classifica ATP, eppure Naomi Osaka è già la sportiva più pagata al mondo. Fenomeno dello sport ma anche del Marketing, è stata proprio quest’ultima l’arma segreta di Osaka che è riuscita già ad aggiudicarsi la corona di sportiva più pagata al mondo.

La tennista nata in Giappone, da padre haitiano e madre giapponese, si trasferì da bambina negli Stati Uniti, mantenendo la cittadinanza della madre. Proprio negli Usa, Naomi si è appassionata al tennis ed in poco tempo ha affinato la sua tecninca. A 22 anni già può vantare due grandi slam, ma non solo. Infatti la sua doppia cultura l’ha subito resa un esempio per le nuove generazioni.

Naomi Osaka, la carriera ed i guadagni della tennista

Ma oltre ai guadagni la Tennista ha dimostrato già a 15 anni di avere un talento innato. Infatti nel 2014 diventa protagonista, mentre quattro anni dopo riesce addirittura a vincere il suo primo torneo Wta ad Indian Wells. Ed è proprio da quella sua prima vittoria che la sua carriera ha uno sprint improvviso.

Infatti in un solo anna diventa la prima tennista giapponese a vincere un Gran Slam e diventa la prima tennista asiatica a prendersi il numero uno del ranking mondiale.

Ovviamente con le vittorie sono arrivati anche gli Sponsor che l’hanno portata ad essere la tennista più pagata al mondo, anche grazie alle Olimpiadi che si dovevano svolgere in questo 2020 in Giappone. Infatti in questo anno, Osaka ha già messo in banca ben 37,4 milioni di dollari. Nei ricavi sono compresi premi in denaro e sponsorizzazioni, ricavi che gli hanno permesso di stracciare il record di Maria Sharapova. Infatti la tennista russa, in un solo anno, riuscì a guadagnare 29,7 milioni.

Così il tennis si dimostra uno dei pochi sport al mondo, in cui le buste paga non fanno distinzione di genere, come conferma la classifica degli sportivi più pagati al mondo, che vede in classifica atlete come Sharapova, Li Na, Serena Williams ed ora Naomi Osaka.

L.P.

