Si spegne a 78 anni Jerry Sloan, leggenda NBA. Da giocatore è stato due volte All-Star con i Bulls, mentre da coach arrivò due volte alle Finals con i Jazz.

Lutto nel mondo NBA, se n’è andato a 78 anni coach Jerry Sloan a causa del morbo di Parkinson che da diverso tempo gli condizionava la vita. Sloan è una vera r propria leggenda nel mondo della NBA, specie nella categoria allenatore. Infatti durante la sua carriera in panchina è riuscito a collezionare ben 1221 vittorie, diventando il quarto allenatore più vincente di sempre.

L’unica cosa che è mancata durante la carriera è un anello da campione, non arrivato solamente perchè i suoi fantastici Utah Jazz hanno giocato nell’era “sbagliata”, quella di Michael Jordan e dei suoi Chicago Bulls. Ieri Jerry si è spento a solamente 78 anni a causa di un peggioramento del Parkinson e della demenza da corpi di Lewy, malattie diagnosticate nel 2016. Andiamo quindi ad omaggiare l’allenatore, ripercorrendo la sua carriera.

Jerry Sloan, All star sia da giocatore che da allenatore: la carriera

Prima di diventare uno degli allenatori più vincenti della NBA, Sloan è stato anche un ottimo cestista. Infatti Jerry ha giocato nella NBA per 11 stagioni. Ha esordito nella lega con i defunti Baltimore Bullets, per poi trasferirsi, dal secondo anno fino alla fine della carriera, ironicamente ai “Chicago Bulls“. Con i Bulls, Sloan riesce anche a conquistare due convocazioni all’All Star Game. Una volta ritiratosi, i Bulls ritirarono anche il suo numero 4.

Dopo il ritiro inizia la carriera da Allenatore con i Bulls nella stagione 1979-1980. Ma la svolta avviene solamente nel 1988-1989 quando si siede sulla panchina dei giovani e rampanti Utah Jazz. Con Sloan in panchina, i Jazz diventano una squadra da playoffs, quasi sempre con oltre 50 vittorie a stagione.

Per due anni consecutivi (1996-97 / 1997-98) Sloan arriva anche alle NBA Finals, sfiorando la vittoria. In entrambe le stagioni però trova i Chicago Bulls della leggenda, del miglior giocatore di tutti i tempi, Michael Jordan. Nonostante il fantastico duo Stockton-Malone, i Jazz non riusciranno mai ad alzare sul cielo di Salt Lake City il Larry O’Brian Trophy.

Dopo 23 anni sulla panchina dei Jazz, al termine della stagione 2010-2011 Sloan si ritira, a causa di alcune divergenze con la star della squadra, Deron Williams. Ma durante la conferenza stampa Sloan, in perfetto stile Sloan, non lascia tempo alle polemiche ed esce di scena affermando: “Manca l’energia giusta per restare in panchina“.

Così ieri ci ha lasciato una delle icone della NBA degli anni ’90, entrato nella storia con le sue 1221 vittorie in panchina. Ad un uomo così non ci resta che dirgli: “Ciao Jerry, che la terra ti sia lieve”.

L.P.

