Continua a migliorare il meteo nel weekend, con l’alta pressione che torna ad avanzare sulla penisola. Aumentano le temperature su tutta la penisola.

Torna all’arrembaggio il caldo sulla nostra penisola. Infatti avremo un meteo segnato dall’anticiclone in questo weekend, e di conseguenza avremo un miglioramento delle temperature su tutte le regioni d’Italia.

Ma attenzione perchè durante la giornata odierna non tutte le regione godranno dell’aumento delle temperature e del clima estivo. Infatti in alcune regioni subiranno una moderata perturbazione atlantica, che nel corso della giornata è pronta a portare temporali e grandinate.

Così se da una parte il meteo inizierà a dare segnali d’estate, ci saranno alcune regioni che ancora una volta dovranno avere a che fare con alcune precipitazioni. E’ il caso proprio delle vette alpine, che dopo una mattinata segnata da un bel sole, subirà la perturbazione atlantica. In serata queste precipitazioni si sposteranno verso la Lombardia e sul Triveneto.

Durante la giornata di domenica, questi temporali si sposteranno anche su Friuli Venzia Giulia ed Emilia Romagna. Ma adesso andiamo a vedere cosa succederà nella giornata odierna.

Meteo, torna l’anticiclone nel weekend: sole su gran parte dell’Italia

Durante questa giornata di sabato avremo così un netto miglioramento grazie all’anticiclone africano che entrerà nel vivo. Come detto, però, durante la giornata potrebbero formarsi dei temporali sulle vette alpine, in estensione su Lombardia e Triveneto e successivamente arriveranno fino al Friuli e l’Emilia Romagna. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata con un sole protagonista su gran parte delle regioni. Infatti il sole inizialmente ricoprirà anche le Alpi a NordOvest, prima di lasciare spazio in serata alle prime precipitazioni. Questi temporali si svilupperanno nel corso della giornata ed in serata arriveranno anche in pianura. Le temperature subiranno un lieve aumento, con massime tra i 25 ed i 29 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo cieli sereni o coperti da piccole velature su tutto il settore. La giornata da sabato sarà segnato da un clima asciutto, infatti non è prevista alcuna precipitazione. Il sole sarà duraturo, ed accomapgnerà le regioni centrali durante tutta la giornata. Di conseguenza aumenteranno anche le temperature, con massime che si agireranno tra i 27 ed i 29 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata dal sapore estivo. Infatti questo sabato sarà segnato da cieli sereni, senza velature o nuvolosità. Le temperature qui non subiranno variazioni, avremo infatti una situazione stazionaria, con le massime che si aggireranno tra i 23 ed i 27 gradi.

L.P.

