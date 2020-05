Messico, rissa in carcere dopo partita di baseball: 8 morti e 8 feriti nella prigione di massima sicurezza di Puente Grande.

Incredibile quanto accaduto in queste ore in Messico, all’interno del carcere di massima sicurezza di Puente Grande, vicino a Guadalajara. Diversi detenuti – secondo quanto riferito dall’Ansa – si sarebbero resi protagonisti di una spaventosa rissa al termine di una partita di baseball e il bilancio sarebbe addirittura di 8 morti e 8 feriti. A confermare quanto successo è stato proprio il direttore generale della prevenzione e del reinserimento sociale, José Antonio Pérez, che ha parlato di una lite improvvisa da diversi gruppi di detenuti per ragioni misteriose. La prigione di Puente Grande è nota a tutti per aver ospitato anche Joaquin Guzman, detto anche “El Chapo”, che nel 2001 riuscì ad evadere.

