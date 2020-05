La Liga spagnola riparte: è ufficiale. A riferirlo è direttamente Pedro Sanchez, presidente del consiglio. Dopo la Bundesliga, dunque, un altro campionato europeo è pronto a ripartire. Già scelta la data.

E’ ufficiale: dopo la Bundesliga, anche la Liga spagnola è pronta a tornare in campo. Ad annunciarlo è direttamente Pedro Sanchez, Premier spagnolo. Già definita anche la data: il prossimo 8 giugno.

La Liga spagnola riparte: la data

Inoltre – si legge su As – il presidente Sanchez ha assicurato che per quella data l’intera Spagna sarà in fase 3. Dunque non solo il calcio tornerà alla normalità, ma saranno autorizzate la stragrande maggioranza di competizioni sportive nazionali. Ora andranno appena stabilite e annunciate le condizioni per il ritorno in campo, ma la decisione sembrerebbe presa.

“A partire dalla settimana dell’8 giugno le squadre torneranno in campo. Abbiamo fatto tutto ciò che era necessario in questa fase di emergenza, ma ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti e dovremo sfruttarli e tornare a una sorta di normalità”, ha riferito il leader politico.

Potrebbe interessarti anche —-> Fase 2, a Milano torna la movida: Corso Garibaldi e dintorni presi d’assalto

“Ma non sarà l’unica attività ludica e ricreativa che tornerà alla normalità”, aggiunge. Piuttosto: “Apriranno a breve anche musei, teatri e altre attività”. Insomma: la Spagna supera la grande paura e si sbilancia.

Una decisione, questa, che potrebbe spingere anche l’Italia a tornare in pista sul fronte calcistico dopo aver riaperto in larga parte. Nel caso della Serie A, la data indicata sarebbe il 14 maggio. Decisivo, a tal proposito, sarà un incontro atteso per il prossimo 28 maggio tra le istituzioni calcistiche e il ministro Vincenzo Spadafora.