Il tennista australiano Nick Kyrgios, 40esimo nella classifica mondiale, ha fatto una scottante rivelazione sulla sua privacy

Nick Kyrgios, tennista australiano che attualmente occupa il 40esimo posto della classifica mondiale ATP, si è sempre mostrato agli altri per essere un carattere leggermente sregolato. Stavolta è tornato a far parlare di sé per una rivelazione alquanto piccante ai microfoni di Olé. Già nei giorni scorsi aveva dato scalpore per essersi presentato ubriaco in diretta Instagram con Andy Murray.

Comunque, stavolta, Nick ha tolto ogni velo a quella che è la sua privacy raccontando di intrattenere rapporto intimi con le sue fan. Da quando è single, spiega, porta a letto le sue tifose ogni settimana. Non nasconde, inoltre, la sua particolare attrazione per le ragazze provenienti dall’est: “Quando ho a che fare con queste ragazze, mi verrebbe da dire di prendersi metà dei miei guadagni”. Queste affermazioni, che potrebbero creare non poca indignazione verso una fetta di appassionati e tifosi, sono stati comunque dette con quel velo di ironia che ha sempre contraddistinto l’atleta.

Kyrgios e l’aneddoto del match con Murray

Nel corso dell’intervista ai colleghi di Olé, il tennista australiano ha raccontato che nel corso di una partita con Federer ha notato una ragazza in tribuna ed ha immediatamente avvertito una forte attrazione. “In quel momento – rivela – ho pensato che fosse davvero un peccato rimanere lì sul campo. Avrei potuto farla venire e portarla a bereun drink”, poi scoppia a ridere.

