Fase 2: riaprono i negozi, ma il Codacons denuncia un rincaro dei prezzi e sugli scontrini spunta la “tassa Covid” per le spese di messa in sicurezza.

Fase 2: ripartono le attività commerciali e i parrucchieri iniziano a riprendere gli appuntamenti per tagli e messa in piega. Tuttavia, come riporta Il Sole 24 ore, il Codacons ha fin da subito denunciato, a seguito di segnalazioni, importanti rincari dei prezzi e una particolare tassa, rinominata “tassa Covid” che appare sugli scontrini.

In base a quanto si apprende dalla fonte, il Codacons ha denunciato, per quanto riguarda parrucchieri ed estetisti, un rincaro dei prezzi pari a circa il 25% per un taglio o una messa in piega. A tutto ciò si va ad aggiungere, sulla ricevuta fiscale, la cosiddetta “tassa Covid”, un ulteriore surplus per le spese di sanificazione.

Fase 2: aumentano i prezzi e spunta la “tassa Covid”

Come testimoniato dalle ricevute fiscali, pubblicate dal Sole 24 ore, alcuni parrucchieri ed estetisti hanno aggiunto una voce a parte legata alle spese di sanificazione e messa in sicurezza del locale. Sempre il Codacons, come leggiamo dalla fonte, ha lanciato alcune segnalazioni in merito al fatto che diversi estetisti impongono l’utilizzo di kit obbligatori, per l’emergenza Covid, con un costo extra di 10 euro, a carico del cliente.

Ma, al di là della cosiddetta “tassa Covid” si registrano anche importanti aumenti di prezzo. Infatti, come riporta Il Sole 24 ore, il costo di un taglio o di una messa in piega ha registrato aumenti che vanno dal 25 al 66%. In base a quanto si apprende, le segnalazioni circa gli aumenti del costo dei caffè sono rientrate. Qualche giorno fa, erano infatti stati segnalati caffè a 2 euro a Milano e a 1,50 a Roma.

