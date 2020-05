Diletta Leotta sul prato, gli shorts e la scollatura vistosissima hanno fatto innamorare milioni di fan ed internauti.

Diletta Leotta è uno dei nomi più ricercati e conosciuti in tutta Italia. La bellissima conduttrice televisiva è tra le personalità più in voga nel Paese da mesi ed i numeri dei social networks testimoniano quest affermazione. La sua avventura nel mondo dello spettacolo di alto livello è iniziata negli studi di Sky Sport, dove Diletta ha radunato i primi estimatori di edizione in edizione di SkySport24.

Successivamente la sua bellezza e la sua bravura nel condurre il programma sportivo, la donna è diventata il volto della Serie B su Sky Sport. Nell’ultimo periodo è diventato il volto della sua piattaforma al punto da dedicarle un programma intero: diletta goal. La donna ha da pochissimo pubblicato una foto che sta facendo impazzire il web.

Diletta Leotta sul prato, shorts stretti e scollatura vertiginosa – FOTO

Diletta Leotta si è fotografata mentre è sul prato, vicino ad un lago. La bellissima modella made in Italy ha le gambe incrociate, completamente scopette, mentre siede sul morbido mento verde. La scollatura del suo top è quello che più ha colpito tutti, dato che l’apertura è a dir poco vertiginosa. Proprio quella in tantissimi stanno commentando, sottolineando le beltà della ragazza originaria della Sicilia.