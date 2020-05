A Brescia, in una delle zone più colpite dal Covid-19, il sindaco impone il coprifuoco per i locali della movida: troppa gente per strada

In tutta Italia, da nord a sud, uno dei primi effetti della fine del lockdown e della riapertura dei locali è stato il riversarsi delle persone nelle strade delle nostre città. Tutto normale, considerando la lunga astinenza da aperitivi e frequentazioni sociali, se non fosse che troppo spesso questa voglia di uscire sfocia in pericolosi assembramenti. Così a Brescia, una delle città simbolo della ferocia del Covid-19, il sindaco Emilio Del Bono è stato costretto, a causa del sovraffollamento, a imporre il coprifuoco ai locali della movida.

Già ieri sera, a seguito delle troppe presenze in giro per il centro storico, bar e ristoranti hanno dovuto chiudere prima di mezzanotte. Con un’ordinanza Del Bono ha deciso la chiusura di tutti i pubblici esercizi e attività artigianali alimentari, per il 23 e 24 maggio, dalle 21.30 fino alle 5 del giorno dopo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2, a Milano torna la movida: Corso Garibaldi e dintorni presi d’assalto

Covid-19, a Brescia il sindaco ordina il coprifuoco per i locali della movida cittadina: troppa gente in giro

Con l’inizio a tutti gli effetti della fase 2 gli italiani hanno potuto ricominciare a circolare liberamente, tornando anche a frequentare i locali pubblici. Ma i questi primi giorni di riapertura si sono viste immagini preoccupanti di troppe persone ammassate fuori da negozi o bar, nonostante vigano ancora le norme di distanziamento sociale. E’ avvenuta la stessa cosa a Brescia, una delle città più duramente colpite dal Covid-19, tanto che il sindaco ha limitato gli orari di apertura dei locali di Piazza Arnaldo, nel cuore della città lombarda. In questo fine settimana, cioè sabato 23 e domenica 24 maggio, gli esercizi chiuderanno alle 21.30.

LEGGI ANCHE >>> Fase 2 movida, De Luca ed Emiliano minacciano di chiudere tutto

Coronavirus, a Brescia coprifuoco nella piazza della movida https://t.co/xdrI3TCtvg — Repubblica (@repubblica) May 23, 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24