Negli Stati Uniti un parrucchiere positivo al virus ha lavorato per otto giorni nonostante la presenza di sintomi. Novantuno le persone esposte al contagio, tra colleghi e clienti del negozio

Accade negli Stati Uniti, nel Missouri, un parrucchiere ha proseguito a lavorare come niente fosse nonostante la presenza di sintomi chiaramente riconducibili a un’infezione da Coronavirus. Complessivamente sono 91 le persone entrate in contatto con l’hairstylist durante gli otto giorni in cui ha continuato ad operare: 84 clienti e 7 colleghi.

E’ uno dei tanti casi che sta preoccupando gli americani in questa fase 2, con la riapertura delle diverse attività commerciali dopo il prolungato lockdown imposto dalle autorità. In più di un’occasione alcune persone hanno sottovalutato il presentarsi di sintomi anche lievi ma riconducibili a un possibile contagio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, fermato perché “troppo pettinato”: sanzionati cliente e parrucchiere

Coronavirus, Usa: a lavoro nonostante i sintomi del Covid-19

A comunicare l’accaduto è stato il direttore del dipartimento sanitario della contea di Springfield-Green. Tutte le persone entrate in contatto con l’hairstylist sono state informate dell’esposizione al virus, al fine di poter monitorare la situazione ed effettuare i test del caso.

A tranquillizzarle però sono le misure di sicurezza prese dal negozio. Sia il parrucchiere che i clienti infatti, durante il servizio, indossavano protezioni per il viso. La speranza del dipartimento sanitario è dunque quella che tali misure siano state sufficienti ad arginare il contagio. La risposta ad ogni modo si avrà solo nei prossimi giorni, quando tutte le persone interessate saranno sottoposte ad esami.

Non sono stati forniti dettagli sull’identità del parrucchiere né tantomeno sulle sue attuali condizioni di salute. Fortunatamente però il salone ha tenuto un registro estremamente preciso dei clienti ospitati, facilitando così la ricostruzione dei contatti avvenuti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elezioni USA 2020, Sondaggi: Biden in vantaggio di 8 punti

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24