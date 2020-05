Calciomercato Milan, si punta al grande colpo in attacco. Offerto alla società un ex campione del mondo, l’affare si potrebbe fare a zero

Nonostante la Serie A sia ancora ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, il calciomercato è più vivo che mai. Le società sono al lavoro per rinforzare le rose da mettere a disposizione dei propri allenatori per il prossimo anno. Tra queste, anche il Milan è pronto ad investire sul mercato per puntare alle posizioni nobili della classifica.

Con ogni probabilità, la prossima stagione vorrà dire ennesima rivoluzione per la società di via Aldo Rossi, con Maldini e Pioli partenti e pronti a lasciare il posto a Ralf Rangnick. Il manager tedesco sarebbe pronto a puntare tutto su una linea giovane e low cost, con qualche eccezione di esperienza a costi contenuti. Tra queste possibilità, dalla Germania arriva la proposta di un ex campione del Mondo che potrebbe fare comodo in attacco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Liga spagnola riparte: arriva l’annuncio del Premier

Calciomercato Milan, per l’attacco spunta l’ipotesi Götze

Per la prossima sessione di calciomercato, il Milan punta a rinforzare la rosa da mettere a disposizione del manager tedesco Ralf Rangnick. Tra i tanti nomi sulla lista, ci sarebbe anche quello dell’ex campione del mondo Mario Götze. Pochi minuti fa, il Ds del Borussia Dortmund Michael Zorc ha parlato del futuro del trequartista: “Mario andrà via al termine di questa stagione, è una decisione sofferta ma che abbiamo preso insieme“.

In scadenza a giugno, l’ex Bayern Monaco sarà perciò libero di accasarsi dove vorrà il prossimo anno a parametro zero. Tra i tanti club interessati, il giocatore sarebbe già stato offerto anche a Lazio e Roma. Al momento, però, la società maggiormente interessata a portare in Italia il trequartista sembra essere proprio il Milan, con Rangnick che punterebbe a far tornare Götze ai livelli del fantasista che nel 2014 decise la finale dei Mondiali in Brasile.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Jordan Diakiese, morto l’ex calciatore del PSG a soli 24 anni