Aisha Silvia Romano, è questo il nuovo nome sui social della ragazza italiana che è appena ritornata dopo essere stata prigioniera in Oriente.

Il ritorno di Silvia Romano sta causando davvero molte polemiche. In tanti, infatti, si stanno lamentando da diversi giorni di quanto fatto per il ritorno della giovane missionaria in Medio Oriente. Partita per fare volontariato, la ragazza è stata improvvisamente rapita e tenuta in ostaggio fino a poco fa. Ora, grazie all’ennesima operazione riuscita dell’AISE, la ragazza italiana è ritornata e può ritornare al suo vecchio stile di vita, Uno stile di vita che però sembra aver abbandonato, dato che le foto dimostrano come abbia abbracciato le tradizioni religiose musulmane. A confermare questa apertura per la religione musulmana sono le immagini che la riprendono mentre sorride col velo, tipico della religione musulmana.

Aisha Silvia Romano, nome arabo e profilo Facebook col velo – FOTO

Oggi un’altra prova delle conversione totale che sta caratterizzando la vita della ragazza. Incurante delle tante minacce ricevute, la ragazza si è riaffacciata su Facebook aprendo un nuovo profilo, aggiornato con il suo nome arabo. E’ possibile trovare il nuovo account scrivendo Aisha Silvia Romano sulla barra di ricerca del social network bianco e blu, si troverà il suo nuovo profilo. Questo senza dubbio aumenterà a dismisura le persone che la criticheranno e che di certo non smetteranno di attaccare la ragazza, da poco ritornata nel suo Paese.

