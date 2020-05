Addio a Stefano Carrer: il giornalista del Sole 24 Ore aveva 58 anni. Aveva passato gran parte della sua carriera in Giappone, paese in cui aveva lasciato il cuore

E’ morto all’età di 58 anni il noto giornalista del Sole 24 Ore Stefano Carrer. Il suo corpo è stato ritrovato venerdì 22 maggio sopra Pigra, nel Comasco. Era uscito mercoledì per una gita in montagna, come tante fatte in passato, purtroppo senza fare mai ritorno a casa.

Aveva realizzato un selfie prima di mettersi in cammino, un ricordo per fissare quel bel momento. Di lì in poi nessuna notizia fino al tragico ritrovamento di ieri.

I Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino lo hanno recuperato in un dirupo privo di vita.

Carrer aveva passato gran parte della sua carriera professionale in Giappone, paese in cui aveva lasciato il cuore, dopo un’esperienza come corrispondente da New York.

Proprio nel paese del Sol Levante era diventato protagonista del racconto di Fukushima, tra i primi cronisti ad arrivare sul luogo del disastro nucleare.

