Vaccino coronavirus: potrebbe essere la metà del 2021 il momento giusto. A riferirlo Nicola Magrini, direttore dell’AIFA, in conferenza stampa. Ecco la prospettiva del dirigente sanitario.

Il vaccino anti-coronavirus sarà disponibile a metà 2021. E’ questa la previsione di Nicola Magrini, direttore dell’AIFA, realizzata nel corso della conferenza stampa tenutasi quest’oggi all’Istituto Superiore di Sanità.

Vaccino coronavirus, la previsione dell’AIFA

Sono tanti i test in piena verifica, di cui alcuni particolarmente promettenti come rivela il dirigente sanitario: “Tra questi – riferisce – ci sono almeno 5-6 in fase promettenti e avanzata. E l’Italia partecipa in diversi modi”. Ma servirà tempo in ogni caso. Tranne miracoli al momento tutt’altro che all’orizzonte, l’immunizzazione non arriverà entro quest’anno.

“A mio avviso – continua il dottor Magrini – la prospettiva più giusta e realistica per pensare a un vaccino è alla prossima primavera o estate. Non penso che a settembre possa esserci un qualcosa di disponibile a tal proposito. Pur tenendo conto dei risultati incoraggianti che già giungono, credo che i tempi non siano maturi”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, l’Iss avvisa: “A breve possibile incremento dei casi”

Appuntamento dunque al prossimo anno in teoria. Tra l’altro, secondo questa previsione, potrebbero passare esattamente 12 mesi dalla disponibilità del nuovo farmaco. Un anno in cui saremmo ancora costretti a convivere col virus e a vivere, ahinoi, a suon di mascherine e protocolli vari. Un incubo senza fine fino a quel momento.

Leggi anche —-> Guanti e mascherine, ecco la spesa media delle famiglie

Covid-19, analisi dell’andamento epidemiologico e aggiornamento tecnico-scientifico del 22 maggio Nuovo incontro sull’andamento epidemiologico e gli aggiornamenti tecnico-scientifici relativi a Covid-19 Pubblicato da Ministero della Salute su Venerdì 22 maggio 2020

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24