Terremoto in Calabria quest’oggi: la scossa sismica è stata avvertita stamattina nella zona meridionale della regione. In particolare è stata percepita distintamente in particolare nelle zone di Gioia Tauro e Reggio Calabria. L’epicentro del sisma si è registrato a Griffone, con una scossa di magnitudo 2.8 a 19.3 chilometri di profondità.

Terremoto in Calabria stamattina

Fortunatamente non si contano danni o feriti. Solo un grosso per le tante persone che hanno avvertito il fenomeno. Caso in realtà duplica per il territorio calabrese. Perché Emsc e INGV, infatti, hanno captato nella notte un’altra scossa nel mare tra l’Italia e la Grecia a circa 10 chilometri di profondità.

Il tutto è avvenuto alle 1:43 italiane della notte di giovedì 21 maggio. Secondo alcune fonti, l’evento sarebbe stato avvertito anche sulle coste di Puglia, Sicilia e Calabria appunto. La scossa è stata individuata a 439 chilometri a sud ovest di Atene.

La Calabria, nel frattempo, riparte in vista di questa importante fase 2 relativa all’emergenza coronavirus. Allo stato attuale si registrano solo 1.156 casi con circa 94 decessi certificati da Covid-19. Un quadro tutto sommato positivo considerando la criticità totale di altri territori. Ma questo, al contempo, ovviamente non dovrà portare a sottovalutare la situazione.