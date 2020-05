Terremoto, forte scossa a largo del Messico: la situazione. Il sisma ha interessato le coste occidentali, vicino a Mazatlan

Un forte terremoto si è scatenato nella notte (le 10.46 orario italiano) a largo delle coste occidentali del Messico. Il sisma è stato rilevato con magnitudo di 6.1 della scala Richter a 203 chilometri da Mazatlan, nello stato di Sinaloa.

Per ora non sono stati segnalati danni a persone o cose. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine del posto per i sopralluoghi di rito.

Con esattezza l’epicentro è stato a 200 chilometri a Sud Est di San Jose del Cabo, nella Bassa California. Il sisma si è scatenato ad una profondità di 10 km.

E’ stato percepito, oltre che nella città costiera di Mazatlan, anche a Città del Messico. A riportarlo il servizio sismologico nazionale messicano, attraverso il suo sito di riferimento.

