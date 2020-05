Tre prodotti ritirati dal mercato, ecco quali sono: rischio microbiologico

Il Ministero della Salute ha dato comunicazione in data 22 maggio di tre prodotti ritirati dal mercato per rischio microbiologico. Si tratta della zuppa di legumi e cereali della Consilia. La confezione da 620 grammi, con scadenza 01/06/2020 è stata prodotta da Zerbinati Srl presso gli stabilimenti di Borgo San Martino, in provincia di Alessandria.

LOTTO DI PRODUZIONE: 20-113

Un altro prodotto è una zuppa di legumi e cereali della Zerbinati, con sospetto botulino. La confezione da 310 grammi, con scadenza 01/06/2020 è stata prodotta da Zerbinati Srl presso gli stabilimenti di Borgo San Martino, in provincia di Alessandria.

LOTTO DI PRODUZIONE: 20-113

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Esselunga, ritirata zuppa di verdure e cereali: rischio microbiologico

Tre prodotti ritirati dai supermercati: quali sono

Oltre alle due zuppe di legumi e cereali, un altro prodotto è stato ritirato dal commercio. Si tratta del Taleggio DOP Cademartori per possibile presenza di Listeria monocytogenes rilevata in autocontrollo. La confezione da 200 grammi, con scadenza 19/06/2020 e 20/06/2020 è stata prodotta da Egidio Galbani S.r.l. presso gli stabilimenti di Introbio, in provincia di Lecco.

NUMERO LOTTO: LA0403 200126 e LA0603 200127