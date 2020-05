Per la serie ricette top: i pomodori ripieni. Una ricetta estiva semplice da gustare sia calda che fredda. Con pochi passaggi, il risultato è ottimale.

Tra le ricette estive, quella dei pomodori ripieni è un vero e proprio classico della cucina italiana. La preparazione non è affatto complessa e con pochi passaggi possiamo offrire ai nostri ospiti un piatto di alto livello. Vediamo insieme come preparare dei gustosi pomodori ripieni.

Pomodori ripieni: gli ingredienti (12 pomodori)

Pomodori ramati: 12

Grana Padano: 40 g

Scamorza: 100 g

Riso vialone nano: 250 g

Pecorino: 40 g

Olio Extravergine d’oliva: 10 g

Prezzemolo

Sale

Aglio: 1 spicchio

Basilico

Pepe nero

Ricette Top: la preparazione dei pomodori ripieni

Iniziamo la preparazione dei pomodori ripieni. Per prima cosa tagliamo la calotta dei nostri pomodori, dopo averli accuratamente lavati. Conserviamo la calotta da una parte, ci servirà dopo. Incidiamo la parte interna e con l’aiuto di un cucchiaio svuotiamoli, raccogliendo tutta la polpa in una ciotola. Versiamo l’intera polpa dei pomodori in un mixer e frulliamo, fino ad ottenere una salsa.

Prendiamo una padella e scaldiamo l’olio, con uno spicchio d’aglio. Quando l’aglio inizierà a dorare, versiamo la nostra salsa di pomodoro all’interno. Cuociamo la nostra salsa per circa 20 minuti in modo tale da farla “restringere”.

Cuociamo nel frattempo il nostro riso in acqua bollente. La cottura dovrà rimanere al dente. Nel frattempo insaporiamo la salsa con l’aggiunta di prezzemolo e basilico tritati al coltello. Quando le cotture saranno ultimate, riponiamo il tutto in una ciotola, in modo tale che il riso assorba tutti i profumi della salsa. Aggiungiamo grana e pecorino grattugiati.

Siamo pronti per riempire i nostri pomodori. Inseriamo un paio di cucchiai di riso nei pomodori e aggiungiamo all’interno di ogni pomodoro la scamorza a cubetti. Riponiamo la calotta dei pomodori e inforniamo per 50 minuti circa, a 180 gradi.

A cottura ultimata, possiamo impiattare i nostri pomodori ripieni, oppure lasciarli freddare e mangiarli successivamente.

F.A.