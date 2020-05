Primo down mondiale per Pokémon Go: sette ore di astinenza previste per il 1 Giugno

Per la prima volta dal 2016, i server di Pokémon Go saranno down, ovvero temporaneamente disattivati ​​per manutenzione, anche se solo per meno di un giorno. Ci sono molte persone al mondo che giocano a Pokémon Go, il che significa che ci sono molte persone che saranno temporaneamente disturbate il 1 ° giugno.

Lo sviluppatore Niantic ha recentemente annunciato via Twitter che il gioco sarà sottoposto a manutenzione del server, il che significa che sarà reso ingiocabile in tutto il mondo per un breve periodo. L’unica altra volta che è successo qualcosa del genere è stata nel 2016, quando il gioco è stato brevemente chiuso in modo che Niantic potesse rielaborare le palestre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Instagram: annunciata l’introduzione di un’importante novità

Pokémon Go down, l’annuncio

Trainers, Pokémon GO will be experiencing global downtime for seven hours on Monday, June 1, 2020. From around 11 a.m. to 6 p.m. PDT, the game will be undergoing server maintenance and will be inaccessible to all Trainers. We apologize for any inconvenience that this might cause. pic.twitter.com/mdIeQiaCI5 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 21, 2020

Niantic non è entrato in ulteriori dettagli su ciò che la manutenzione comportava, ma si sospetta che il database del gioco venga trasferito su nuovi server, quindi Niantic deve disattivare i server attuali. Sebbene non riuscire a giocare possa essere frustrante per alcuni, il tempismo funziona abbastanza bene per i giocatori del Regno Unito in quanto durerà durante la notte dalle 19:00 alle 02:00 di martedì.

Per i giocatori statunitensi, però, ci vorrà una buona parte della giornata, dalle 11 alle 18. E, sfortunatamente, la nuova serie di Pokémon non sarà ancora disponibile su Netflix così da tenersi occupati.