Pakistan, schianto aereo in zona abitata: oltre 100 persone a bordo

Pakistan, schianto aereo in zona abitata: c’erano 107 persone a bordo. Il volo è caduto in una zona residenziale nella più grande città di Karachi

Un aereo della Pakistan International Airlines (PIA) con più di 100 persone a bordo si è schiantato in una zona residenziale nella più grande città di Karachi, secondo quanto riferito da un portavoce della compagnia aerea.

Secondo rapporti locali, il modello di Airbus A320 stava viaggiando dalla città pakistana di Lahore.

“L’aereo PK 8303 con 99 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio è precipitato“, ha detto un portavoce della PIA.

Si teme che potrebbero esserci diverse vittime oltre alle persone a bordo visto che l’aereo si è schiantato in un’area ad alta densità di popolazione.

Un portavoce delle forze armate pakistane ha twittato che la ricerca di persone sopravvissute sta continuando tramite l’ausilio degli elicotteri. Sono impegnate truppe paramilitari all’interno del sito coinvolto, insieme all’amministrazione civile.

La stazione televisiva locale Geo ha mostrato folle vicino alla scena che sembrava essere una zona densamente popolata e ambulanze che cercavano di farsi strada. E stata mostrata anche una foto con una lunga colonna di fumo nero che fluttuava sopra gli edifici.

Horrifying, tragic. An @Official_PIA Airbus A320 has crashed in a residential area in Karachi. There were 107 on board. Had taken off from Lahore, crashed during approach to Jinnah Int’l Airport, Karachi. pic.twitter.com/n7dR9lI99N

— Shiv Aroor (@ShivAroor) May 22, 2020