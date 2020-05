Netflix chiuderà migliaia di account, la politica adottata dalla famosa casa di streaming sta sorprendendo davvero tantissime persone.

Netflix è senza dubbio uno dei siti di streaming più famosi del mondo, che permette ogni giorno a milioni di persone di guardare tantissimi contenuti. Film, serie televisive, documentari e tanto altro viene messo a disposizione di chi un abbonamento. Con l’account premium, poi, la visione sarà tra le migliori che offre il mercato. La possibilità di vedere Netflix su ben quattro dispositivi contemporaneamente in 4K e film e serie tv tra le più importanti del mondo. Per questo sono davvero tantissimi quelli che pagano un abbonamento mensile per avere tutto il catalogo a disposizione, ma non è assolutamente scontato che tutti ne approfittino allo stesso modo. Alcuni, infatti, non usano Netflix come dovrebbero e ciò sta portando l’azienda a prendere una decisione controversa e dibattuta.

Netflix chiuderà migliaia di account: ecco chi rischia

Tanti account molto presto potrebbero essere definitivamente chiusi. I cosiddetti “account zombie”, infatti, che non sono attivi da settimane, sono ritenuti dall’azienda americana inutili. Malgrado portino certamente delle entrate importanti, la dirigenza di Netflix vuole avere degli utenti davvero attivi, che usino il servizio, e non approfittarsi delle dimenticanze altrui. Chi ha un account inattivo, un account zombie, verrà avvisato da Netflix con un’email per avere un avvertimento che Netflix chiuderà l’account se non si attiveranno presto a guardare qualcosa.

