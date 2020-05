Torna il sereno sulla nostra penisola. Secondo le previsioni meteo ci sarà un rinforzo dell’anticiclone su tutta l’Italia che porterà bel tempo ovunque.

Arriva il weekend e per la prima volta da diverse settimane non avremo nè shock nè sorprese. Infatti grazie al rinforzamento dell’anticiclone tornerà a splendere il sole su tutta la penisola. La corrente d’aria calda proveniente dall’Africa coinvolgerà tutta la penisola, riportando una situazione di bel tempo un pò ovunque.

Ovviamente con un grande rafforzamento del flusso di aria calda, avremo anche un nuovo aumento delle temperature. Su Nord e Centro, infatti, torneranno ad essere registrate temperature dai valori estivi. Migliora la situazione anche al Sud, ma qui il clima sarà più mite, con temperature che aspetteranno ancora un pò prima di esplodere.

La situazione continuerà a migliorare fino a domenica, con un graduale aumento delle temperature. Andiamo quindi a vedere come sarà il meteo che caratterizzerà la giornata odierna.

Meteo, torna l’anticiclone ed il bel tempo: sole su tutta la penisola

Con l’arrivo di questo venerdì, il ciclone in transitò dalla Spagna completerà il suo percorso sulla penisola, abbandonandola direzione grecia. Così, in assenza del vortice di aria fredda, il meteo tornerà ad essere caratterizzato dall’anticiclone, con le temperature pronte a risalire in tutta Italia. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà, analizzando i tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità a tratti irregolare, specialmente sulle regioni del Nord Ovest, specialmente al mattino. La situazione migliorerà nel corso della giornata, fatta eccezione per le frequenti velature. Le temperature rimarranno stabili, con massime intorno ai 24 ed i 29 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia continuerà il miglioramento. Le precipitazioni verranno lasciate alle spalle, con il sole pronto ad investire tutto il settore centrale. Anche qui l’alta pressione sarà la protagonista della giornata e renderà stabile la situazione meteorologica su tutto il settore. Le temperature rimarranno anche qui stazionarie, con massime tra i 23 ed i 28 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia torna all’arrembaggio l’alta pressione. Infatti anche qui l’anticiclone avrà il suo effetto, con le nuvole che verranno spazzate via dai cieli meridionali. Brevi addensamenti alla mattina sulla Calabria, ma in dissolvimento in giornata. Le temperature subiranno un lieve aumento con massime tra i 21 ed i 26 gradi.

L.P.

