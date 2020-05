Guanti e mascherine: quanto ci costano mensilmente? La risposta giunge da un’indagine realizzata dal Centro studi nazionale Ircaf. Lo studio rivela anche la reperibilità in Italia dei due strumenti sanitari.

Guanti e mascherine, al pari di pane, latte, caffè e altre cose simili, sono ormai acquisti fissi e puntuali in quest’epoca di coronavirus. Ma quanto costano mediamente al mese a ogni famiglia?

Guanti e mascherine: ecco quanto ci costano al mese

La risposta arriva da uno studio realizzato dal Centro studi nazionale Ircaf. Oltre a evidenziare la reperibilità degli strumenti sanitari, l’indagine ha appunto quantificato anche la spesa media delle famiglie. E questa, secondo quanto calcolato, ammonta alla spesa media di 75 euro al mese per nucleo familiare.

Un nuovo piccolo costo fisso, di fatto, parallelamente alle spese relative ad acqua, luce e gas. Ma trovarli è sempre più difficile e indipendentemente dal prezzo. Partiamo dalle mascherine: queste sono disponibili solo nel 61% dei negozi. Il 16% è in vendita al prezzo medio nazionale di 1,29 euro, mentre il 45% costa 0,61 euro. Di mascherine a prezzo controllato se ne trovano solo in una ogni due farmacie e in uno ogni tre supermercati.

Potrebbe interessarti anche —-> Decreto Rilancio, tutti i bonus previsti: quali sono e come ottenerli

Discorso totalmente diverso invece per i guanti. Secondo quanto emerso, infatti, sono reperibili solo nel 15% dei negozi al prezzo medio di 0.57 euro. Precisamente 15% per quanto riguarda le farmacie e 12% per quanto riguarda invece i supermercati. “Sconfortante”, riferiscono gli autori del report. Così come avvenuto con le mascherine, urge uno sprint dello Stato anche a tal proposito.