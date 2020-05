DigiLab Software dedica un nuovo videogioco, dall’accesso gratuito, al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il gioco è diventato virale.

Arriva un nuovo videogioco dedicato al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Come riporta Repubblica, è la DigiLab Software ad aver progettato questo gioco. Si tratta di un Platform 2D, accessibile gratuitamente.

Il nuovo gioco dedicato a De Luca è divenuto subito virale. Si tratta, in sostanza, di una sorta di Mario Bros, con protagonista, questa volta, il governatore campano, che corre sul lungomare di Napoli, con indosso una tuta da idraulico e un cappellino che ricorda in tutto e per tutto il protagonista Nintendo.

Il videogioco, divenuto virale in tutte le chat e in tutti i social, è disponibile in rete e vi si accede in modo facile e gratuito (http://digilabsoftware.altervista.org/DeLucaRun3/)

DeLucarun è il nuovo videogioco dedicato a De Luca

Il nuovo videogioco realizzato da DigiLab Software, dedicato al governatore della Campania, ricorda molto, nello stile all’evergreen della Nintento, Super Mario Bros. Sulla linea del protagonista Nintendo, il “Superenzo”, come lo chiama Repubblica, corre sul lungomare di Napoli, con la missione di raccogliere quante più mascherine possibili. Le pizze margherite, incontrate durante il percorso, servono per saltare e recuperare le mascherine poste in alto.

Come ogni videogioco che si rispetti, anche in DeLucarun ci sono dei nemici. Chi sono in questo caso? Semplice, i runner e gli assembramenti. Non mancano i personaggi politici, come il premier Conte, a ostacolare la corsa del protagonista del gioco.

Il videogioco si avvale anche di un supporto audio, dove si può ascoltare la voce del protagonista e una colonna sonora a tema.

