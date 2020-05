Covid-19, il Regno Unito impone l’obbligo di 14 giorni di quarantena per i visitatori o chi rientra dall’estero: l’annuncio

Il Regno Unito sta combattendo contro il Covid-19 e cerca di contenere quanto più possibile il contagio. Il premier Boris Johnson lo aveva già annunciato nei giorni scorsi, ma ora anche Priti Patel, il Ministro dell’Interno, lo ha ufficializzato: dall’8 giugno quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque rientri dall’estero. E’ questa la misura che il governo britannico applica per contenere l’epidemia, che in Gran Bretagna ha già colpito oltre 250mila persone, uccidendone 36.400, dati peggiori di quelli italiani. Il Ministro ha formalizzato oggi questo nuovo provvedimento, che mira ad evitare i contagi di ritorno dall’estero.

Regno Unito, il Covid-19 fa ancora paura: obbligo di quarantena per chi arriva dall’estero

La Patel, nella conferenza stampa quotidiana del governo per informare la popolazione sull’emergenza Covid-19, ha annunciato l’obbligo di quarantena per chiunque arrivi dall’estero. “La curva dei contagi sta scendendo – ha affermato il ministro – vogliamo evitare i casi importati, che sono una brutta minaccia per il nostro Paese”. Un provvedimento che di fatto scoraggia il turismo e gli arrivi di visitatori nel Regno Unito, visti i 14 giorni di isolamento previsti. Le misure non comprendono gli abitanti dell’Irlanda, delle isole Channel e dell’isola di Man, oltre ad alcune categorie di lavoratori e professionisti, come ad esempio medici e braccianti agricoli. Per chi violerà queste norme ci saranno una salata multa di 1.000 sterline e gli stranieri verranno espulsi.

