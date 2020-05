Coronavirus: morto un bambino di soli due giorni in Sudafrica. Si tratta di una delle vittime più giovani in assoluto.

Sudafrica: un bimbo di due giorni è morto a causa del Coronavirus. A riportare la notizia è stata la BBC, che ha annunciato che il piccolo era risultato positivo al test, insieme alla madre. Come leggiamo dalla fonte, il bambino era nato prematuramente e ad annunciare la sua positività al Coronavirus è stato il ministro della Sanità sudafricano, il dott. Zweli Mkhize.

Fin da subito, ha annunciato il ministro, le cui parole sono state riportate dalla BBC, il bimbo ha avuto bisogno di supporto respiratorio, poiché si sono manifestate immediatamente difficoltà polmonari. Il Sudafrica registra la prima mortalità neonatale legata al Covid-19.

Ad oggi, come leggiamo dalla fonte, il Sudafrica ha registrato oltre 18 mila casi di positività, con 339 decessi. Ma le previsioni non sono delle migliori. Come riporta la BBC, infatti, le ultime stime prevedono un aumento dei casi, nei prossimi mesi, che può portare a oltre 40 mila vittime.

Coronavirus, in Sudafrica muore bambino di due giorni: una delle vittime più giovani

Il bambino di due giorni, morto in Sudafrica, rientra tra le vittime in assoluto più giovani del Coronavirus. Il ministro della Sanità del Sudafrica, come riporta la BBC, ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia e agi operatori sanitari che hanno avuto il difficile compito di prendersi cura del neonato, fino all’ultimo.

Ad esprimersi sulla tragica scomparsa è stato anche il direttore dell’Africa Center for Disease Control (CDC). Il dottor John Nkengasong ha dichiarato che, in base alle conoscenze odierne, si tratta della vittima più giovane, che l’Africa CDC registra.

Come riporta la fonte, ci sono state anche altre giovani vittime. Il riferimento è al bambino di tre giorni morto in Gran Bretagna il 5 maggio.

Il bambino, come leggiamo dalla BBC, era nato con una bassa frequenza cardiaca e tra le cause principali del decesso c’è una grave grave encefalopatia ipossia ischemica. Dunque, il Covid-19 era considerato come causa secondaria.

Il Sudafrica ha registrato il maggior numero di casi in tutta l’Africa. Ma, nonostante questi dati, l’Egitto e l’Algeria sono i Paesi con il numero di decessi più alto.

