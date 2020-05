Coronavirus: la procura di Milano ha aperto un fascicolo per un’inchiesta conoscitiva sull’Ospedale Fiera. L’esposto è arrivato da un sindacato.

Milano: a seguito dell’esposto presentato dall’Adl Cobas, la procura ha aperto un fascicolo, per inchiesta conoscitiva, sull’Ospedale Fiera. Come riporta La Stampa, infatti, l’esposto del sindacato chiedeva di far luce su eventuali “sprechi di risorse” e, al momento, l’inchiesta è senza accuse.

Come leggiamo dalla fonte, ciò che l’Adl Cobas ha chiesto esplicitamente, è di verificare se la tutela della salute pubblica sia stata superata dalla tutela degli interessi privati, in merito alla realizzazione di quell’ospedale che Guido Bertolaso, non molto tempo fa, ha soprannominato “astronave”. Dunque, il sindacato, nell’esposto presentato ha chiesto di accertare se ci sono stati illeciti in merito allo spreco di fondi pubblici. L’ospedale, che ha una capienza di 205 posti, ha al momento ospitato solo 25 pazienti.

Coronavirus: Ospedale Fiera di Milano sotto inchiesta

L’inchiesta, come riporta La Stampa, è conoscitiva, dunque senza titoli di reato o accuse. Come la stessa Fonazione Fiera ha fatto sapere sono 5 mila i donatori che hanno contribuito alla realizzazione dell’Ospedale. La raccolta ha raggiunto un totale di 21,5 milioni di euro. Per la realizzazione effettiva, leggiamo dalla fonte, le autorità hanno speso 17,3 milioni. Da quanto si apprende, i fondi in eccesso saranno riutilizzati a sostegno del sistema sanitario.

Tra i singoli cittadini e le imprese private che hanno contributo mediante donazioni, viene menzionato il Fondo Mc Donald’s Italia e Fondazione per l’Infanzia Ronald Mc Donald per l’emergenza Covid -19, con una donazione di oltre 800 mila euro. Silvio Berlusconi, tra gli altri, ha contribuito con una donazione di 10 milioni di euro.

Come leggiamo dalla fonte, entro la fine di luglio, sarà reso pubblico il rendiconto finale dei costi del progetto. Gli utenti potranno dunque verificare il tutto sul sito ufficiale della Fondazione Fiera Milano.

F.A.

