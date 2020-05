WhatsApp, nuove videochiamate in arrivo: tutti i cambiamenti per iOS e Android introdotte in questo mese di maggio. Una bella sorpresa per i possessori di Apple, Samsung e Huawei

Novità in arrivo sul fronte WhatsApp. L’azienda americana ha ampliato il numero massimo di persone che possono prendere parte a una videochiamata contemporaneamente, raddoppiando il limite precedente di quattro partecipanti simultanei. Proprio come prima, queste operazioni saranno crittografate end-to-end.

WhatsApp ha ora attivato l’interruttore sulla nuova funzionalità, aumentando il limite di videochiamate da quattro a otto persone. La nuova funzionalità è disponibile per gli utenti iOS e Android che eseguono l’ultima versione del servizio di messaggistica di proprietà di Facebook.

Ciò dovrebbe rendere l’app di chat, che è attualmente il servizio di messaggistica più popolare nel mondo, un’alternativa credibile a Zoom, Houseparty, FaceTime e Skype per le teleconferenze o per incontri con amici e famiglia.

Disponibile su iPhone e Android, il nuovo aggiornamento consentirà a otto persone di chattare contemporaneamente sulla stessa chiamata. Ovviamente, WhatsApp è ancora in ritardo rispetto ad alcuni dei suoi rivali, tra cui Google Duo (ne supporta 12 in una sola chiamata), FaceTime (ne supporta 32) e Zoom (fino a 500 con il suo componente aggiuntivo più costoso). Tuttavia, porta WhatsApp in linea con Houseparty, che ha esattamente lo stesso limite di chiamate.

WhatsApp, nuove videochiamate e nuovo volto: tutti i cambiamenti per iOS e Android

Come in precedenza, tutte le videochiamate in WhatsApp sono protette con crittografia end-to-end in modo che nessun altro possa visualizzare o ascoltare la tua conversazione privata, nemmeno WhatsApp stesso.

Il nuovo aggiornamento non potrebbe essere arrivato in un momento migliore. Mentre milioni di persone restano a casa nel tentativo di fermare la diffusione del coronavirus nel mondo, le app di videochiamata sono diventate sempre più popolari come modo per rimanere in contatto con amici e familiari.

Facebook, che possiede WhatsApp, ha inoltre introdotto una nuova soluzione multipiattaforma, nota come Messenger Rooms, che ti consente di portare contatti da una vasta gamma di servizi di messaggistica di proprietà di Facebook, tra cui Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram e altro ancora.

Un’altra novità importante sul volto dell’applicazione riguarda un trucco per WhatsApp Web, in grado di attivare la variante Dark Mode. Ma come è possibile farlo? Bisogna aprire WhatsApp Web tramite PC o Mac, poi in un’area qualsiasi della pagina, con il tasto destro del mouse, selezionare “Ispeziona“. Andare sulla riga con la voce “body class=”web”“e modificarla aggiungendo la parola dark, in modo tale da ottenere una sequenza di questo tipo: “body class=”web dark”“.

