Coronavirus: continua la sperimentazione del potenziale vaccino di Oxford. La società Astrazeneca ha concluso accordi per a produzione di 400 milioni di dosi in autunno.

Coronavirus: il potenziale vaccino è in corso di sperimentazione. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, la multinazionale britannica Astrazeneca ha chiuso i primi accordi con i paesi dell’Ue per la produzione di almeno 400 milioni di dosi per settembre. Ma non è tutto: come leggiamo dalla fonte, il potenziale vaccino dell’asse Oxford-Pomezia può avere una capacità di produzione di circa un miliardo di dosi, tra il 2020 e il 2021.

Buone notizie, dunque, quelle che arrivano dall’Inghilterra. La multinazionale ha fatto sapere che sono in corso diversi accordi con altri paesi europei per un’equa e, soprattutto, ampia fornitura del vaccino.

Vaccino Oxford: a settembre 400 milioni di dosi

Con un modello definito “no-profit”, l’azienda britannica è pronta a una distribuzione del potenziale vaccino anti-Covid nei paesi europei. Come riporta Ansa, nell’asse Italia-Inghilterra, si è inserito un importante investitore. Si tratta degli Usa. Come leggiamo dalla fonte, infatti, l’Autorità Usa per la ricerca biomedica avanzata (Barda) ha finanziato oltre un miliardo di dollari per la produzione, e dunque la fornitura, del potenziale vaccino.

Gli Stati Uniti, con questo investimento, entrano a tutti gli effetti nella squadra, composta dalla multinazionale britannica e dall’azienda di Pomezia Irbm.

Secondo gli accordi che le autorità britanniche stanno stringendo con i paesi europei, come riporta Ansa: si sta lavorando per la produzione di 400 dosi da distribuire per il prossimo autunno e circa un miliardo di dosi da distribuire tra il 2020 e il 2021.

