Forte scossa di terremoto nel Mar Mediterraneo. Un sisma di magnitudo 5.8 ha avuto il suo epicentro in mare. Scossa avvertita anche in Italia.

Nuova scossa di terremoto nel mar Mediterraneo. Nella notte sulle coste della Grecia si è verificata una forte scossa sismica. Infatti la scossa è stata talmente potente da essere avvertita anche in Italia, sulle coste di Puglia, Calabria e Sicilia.

Il terramoto con epicentro nel Mar Mediterraneo ha colpito poco prima delle due di notte, più o meno intorno alle 01:43. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della scossa sismica, andando a controllare le coordinate geografiche e la potenza.

Terremoto Mar Mediterraneo, la forte scossa avvertita anche in Italia: i dettagli

Come abbiamo anticipato, il sisma avvertito nella notte è stato talmente potente da essere avveritito anche in Italia. Infatti secondo l’Istituto Europeo di monitoraggio Emsc, la scossa avrebbe raggiunto la potenza di 5.8 della scala Richter.

Sempre secondo l’Emsc, il terremoto ha avuto coordinate geografiche 35.21 latitudine e 20.24 longitudine, ad una profondità di circa 10 km. Inoltre la scossa si è verificata a circa 439km da Atene.

Al momento non si hanno ancora notizie su possibili danni o feriti provocati dalla violente scossa di terremoto. Quel che è certo è che la potenza del sisma ha fatto riversare la gente in strada sia in Grecia che in Italia.

L.P.

