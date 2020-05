Maxi operazione per la Guardia di Finanza. Infatti questa mattina, in Sicilia ci sono stati 10 arresti per appalti e sanità, a causa di gare pilotate.

Grande operazione della Guardia di Finanza, che questa mattina ha svelato un sistema che avrebbe consentito di pilotare appalti milionari in Sicilia, un’operazione che ha portato a ben 10 arresti. Un’indagine ampia quella dei finanzieri, che vede coinvolti imprenditori e funzionari pubblici soprattutto nel reato di corruzione.

Secondo gli investigatori c’era un giro di mazzette che coinvolgeva le gare indette dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e dall’Asp 6 di Palermo. Le gare, inoltre, erano del valore di circa 600 milioni di euro.

Tra gli arrestati speciali troviamo: Antonio Candela, 55 anni, Coordinatore della struttura regionale per l’emergenza Covid-19 in Sicilia. Ma non solo, infatti è stato arrestato anche l’attuale direttore dell’Asp di Trapani Fabio Damiani, anche lui di 55 anni.

Arresti sorprendenti se solamente si pensa che Antonio Candela era coinvolto in diverse iniziative per la trasparenza e la legalità.

Sicilia, 10 arresti per appalti e sanità: l’operazione “Sorella Sanità”

L’operazione compiuta dalla Guardia di Finanza ha preso il nome di “Sorella Sanità”. Gli indagati nel mirino della Procura di Palermo sono ben 12, di cui 10 gli arrestati. A finire in manette, infatti, non solo Antonio Candela e Fabio Damiani, ma anche Salvatore Manganaro, 44 anni, faccendiere sospettato di essere il referente di Damiani. In manette anche il referente di Candela, Giuseppe Taibbi, 47 anni di Palermo.

Ma non solo, in fatti sono stati arrestati anche Francesco Zanzi, amministratore delegato della Tecnologie Sanitarie Spa; Roberto Satta, responsabile operativo della Tecnologie Sanitarie Spa; Angelo Montisanti, responsabile della Siram Spa e amministratore delegato di Sei Energia scarl; Crescenzo De Stasio, direttore unità business centro sud di Siram Spa; Ivan Turola, referente occulto di Fer.Co. srl; ed infine Salvatore Navarra, Presidente del consiglio di amministrazione di PFE Spa.

Con l’operazione c’è stato anche il sequestro preventivo di 7 società con sede tra Sicilia e Lombardia. Infatti queste societàa vrebbero promesso tangenti a pubblici ufficiali, del valore di circa 1.800.000 euro, su gare d’appalto di circa 600 milioni di euro.

A condurre le indagini sugli appalti e la sanità siciliana ci hanno pensato i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo. I finanzieri per procedere agli arresti hanno usato intercettazioni ambientali e telefoniche.

