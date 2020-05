Semplice, ricca di profumi, ecco la ricetta per preparare l’originale crema catalana

Dolce tipico spagnolo, la crema catalana è buona, semplice e veloce da realizzare. Profumatissima, ma come tutte le ricette tradizionali, ne esistono tante varianti. Oggi proporremo la ricetta più classica, quella originale.

INGREDIENTI

450 gr di latte intero fresco

fresco 4 tuorli

90 gr di zucchero semolato

1 stecca di cannella (che potete sostituire con 1 cucchiaino di cannella in polvere)

(che potete sostituire con 1 cucchiaino di cannella in polvere) buccia di 1 limone

1 pizzico di noce moscata (facoltativo)

(facoltativo) 2 cucchiai di amidodi mais

zucchero di canna q.b.

Come preparare la crema catalana originale

Per cominciare a preparare un’ottima crema catalana, partire facendo bollire il latte con la cannella e la buccia del limone. Una volta bollito, filtrarlo e rimuovere spezie e bucce.

Rimettere quindi il latte a bollire, aggiungendo i tuorli montati precedentemente con lo zucchero. In fine aggiungere l’amido di mais. Mischiare tutto con una frusta fino a farla solidificare.

Versare in un recipiente e far riposare in frigo per almeno 4 ore. Al termine, cacciare dal frigo e mettere dello zucchero di canna sulla superficie. Bruciare lo zucchero con il cannello e la crema sarà pronta.