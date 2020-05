Saranno solo 5 i giorni per avere lo sconto del 30% sulle multe da pagare. Sparisce di colpo la proroga di 30 giorni che doveva rimanere fino al 31 luglio.

Un addio improvviso quello dei 30 giorni di proroga per ottenere il 30% di sconto sull’importo da pagare delle multe. Il provvedimento riguarderà sia le multe per violazioni del Codice della Strada che per l’inosservanza dei vari DPCM da da 400 a 3.000 euro.

Così improvvisamente si ritorna ai tempi ristrettissimi, come quelli prima del coronavirus. Saranno solamente cinque i giorni per ottenere los conto sull’importo da pagare. Come detto una misura sorprendente visto che nel Decreto Rilancio, la proroga di 30 giorni era stata confermata fino al 31 luglio.

La sorpresa arriva proprio con la pubblicazione del decreto-legge nr. 34 del 19 maggio 2020. Solamente all’interno del trafiletto si scopre che la delega è sparita. Andiamo quindi a vedere cosa contiente l’interno del “Decreto Cura Italia“.

Multe, si torna a tempi ristrettissimi per lo sconto del 30 per cento

Tra le modifiche introdotte nel Decreto Cura Italia, infatti, troviamo la modifica all’articolo 108. In questo articolo era stata prolungata la proroga per lo sconto del 30% fino al 31 luglio, sparita d’improvviso per un ritorno ai cinque giorni.

In molti stanno cercando di capire di chi è la colpa per questa modifica. Secondo l’ufficio studi dell’ASAPS (associazione amici polizia stradale) la colpa è proprio della proliferazione di leggi, decreti, ordinanze regionali e sindacali causata dall’emergenza pandemica del virus “Covid-19”.

Come testimonia Luigi Altamura, capo della polizia Municipale di Verona e rappresentante per la Sicurezza Stradale e Urbana presso l’Anci, prima della pandemia non si era mai assistito ad una situazione così caotica, specialmente per provvedimenti legislativi, decreti, circolari, interpretazioni ma anche per le FAQ dei cittadini.

Vedremo se nei prossimi giorni verrà ripristinata la proroga dei 30 giorni per lo sconto o se verrà confermata il ritorno a tempi ristretti per usufruire dello sconto sulle multe sia per violazioni del Codice della Strada che per l’inosservanza dei vari DPCM.

L.P.

