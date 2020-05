Lutto nel cinema: morto Charles Lippincott, pubblicista di Guerre stellari, che si è spento in queste ore all’età di 80 anni.

Lutto nel mondo del cinema. All’età di 80 anni è morto Charles Lippincott, famoso pubblicista cinematografico conosciuto soprattutto per aver lavorato alla campagna per il lancio del primo film di ‘Guerre stellari‘. Ma non si tratta del suo unico lavoro: la mano di Lippincott ha avuto un ruolo chiave in numerosi capolavori come ‘Il mondo dei robot’ di Michael Crichton, ‘Complotto di famiglia’ di Alfred Hitchcock, ‘Alien’ di Ridley Scott e ‘Flash Gordon‘ di Mike Hodges. Una perdita, dunque, importantissima per il mondo del cinema che saluta così il responsabile marketing della Lucasfilm.

