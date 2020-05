A Leinì, intorno alle ore 9, un terribile incendio ha distrutto un’abitazione. Morta una donna al suo interno, il fratello si è lanciato dal balcone

Terribile notizia da Leinì, in provincia di Torino. All’incirca due ore fa, un incendio divampato in un abitazione di via Don Murialdo ha distrutto completamente un abitazione al primo piano. Immediati i soccorsi dei Vigili del Fuoco, che stanno ancora lavorando per spegnere l’incendio. All’interno dell’abitazione, vivevano due fratelli.

Maria Giuseppina Zappatore è stata trovata senza vita all’interno della cucina. Il fratello Michele, per salvarsi, si è lanciato dal balcone e non sembra essere in pericolo di vita. Ricoverato d’urgenza dai medici per ustioni e ferite, è riuscito a salvarsi. Nulla da fare invece per la sorella, rimasta intrappolata tra le fiamme.

Incendio Leinì, continuano i soccorsi: strada chiusa al traffico

Immediatamente dopo lo scoppio del terribile incendio a Leinì, che ha tolto la vita a una donna, i Vigili del Fuoco sono accorsi per spegnere le fiamme. Ancora in corso i lavori, anche a causa dei tanti materiali presenti all’interno dell’abitazione. I medici, invece, si stanno occupando del soccorso di Michele, il fratello che per salvarsi si è lanciato dal balcone.

Intanto, la via Don Murialdo è stata chiusa al traffico per qualche ora. Arrivato sul posto anche il sindaco di Leinì, Renato Pittalis. Restano ora da capire le dinamiche che hanno portato allo scoppio dell’incendio.

