Instagram annuncia un’importante novità: in arrivo la sezione “Guide”, un modo per scoprire con facilità consigli e suggerimenti.

Instagram è, senza dubbio, tra i social più utilizzati negli ultimi anni. Dopo le importanti novità riguardanti la possibilità di guardare i Live Video sulla IGTV, come riporta Tecno Android, è arrivato l’annuncio sull’apertura della sezione “Guide”.

Come leggiamo dalla fonte, questa nuova sezione si concentrerà, in maniera particolare sui cosiddetti Wellness Content, ovvero quei contenuti che vanno a riguardare principalmente il benessere degli utenti.

Come riporta Tecno Android, Instagram ha dichiarato, in merito all’apertura della nuova sezione, che la volontà è quella che gli utenti possano trovare, facilmente, informazioni affidabili e ispirazioni dagli account seguiti. Con la presentazione di questa novità, Instagram offre un “modo per scoprire più facilmente consigli, suggerimenti e altri contenuti dei vostri creatori”.

Instagram, arrivano le Guide: tutti i dettagli

Come riporta Tecno Android, per poter visualizzare la guida che più ci interessa, è molto semplice. Basterà entrare nell’applicazione del social, da qui, con la normale “ricerca”, si potranno andare a visitare i profili che più ci interessano e dai quali vogliamo raccogliere questo tipo di informazioni.

A questo punto, se vogliamo visitare la “Guida”, basterà digitare sulla nuova icona, che si presenterà, come leggiamo dalla fonte, al di sotto dei tasti “segui” e “messaggi”.

Come riporta Tecno Android, in futuro sarà possibile accedere alle nuove guide la nuova “tab” esplora. Sarà inoltre possibile condividere i contenuti delle guide nella propria storia. Per godere di quest’ultima novità, è necessario avere l’ultimo aggiornamento dell’applicazione.

