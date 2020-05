Continuano a migliorare i dati riguardanti i contagi da Covid-19 in Italia. Il virus sta perdendo di aggressività, con meno di un caso ogni 100 tamponi.

Nelle ultime due settimane i bollettini della Protezione Civile non fanno altro che confortare l’Italia. Infatti il dato di positività per tampone è di circa 0,98, ma così basso. Il Covid-19 così sembra perdere di aggressività, una notizia splendida per il popolo italiano che ha adottato tutte le misure di sicurezza per contenere il virus.

Nella giornata di ieri, infatti ci sono stati ben 67.195 test effettuati con solamente 665 nuovi contagi. Mentre invece se si escludono i test ripetuti il dato sale ad 1,7%, comunque un dato ottimo rispetto 9.6% del 26 aprile. Inoltre nelle ultime 24 ore sono ben otto le regioni che non hanno fatto registrare vittime da coronavirus e sono: Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise. Mentre invece nell’ultima giornata sono state “solamente” 161 le vittime da Covid-19.

Covid-19, continuano a migliorare i dati: scendono a 62.752 i malati da Coronavirus

Come detto in precedenza i numeri della Protezione Civile continuano ad essere confortanti in Italia. Infatti sono scesi anche i malati da Coronavirus nell’ultimo giorno. Gli attualmente posibitivi adesso sono 62.752, mentre salgono a 132.282 i guariti ed i dimessi. Inoltre nella penisolaha superato i due milioni il numero di persone sottoposte ad un tampone, ad oggi infatti sono ben 2.038.216, a fronte degli oltre tre milioni effettuati nel mese di marzo.

Inoltre continua a calare il trend anche in Lombardia ed in Emilia-Romagna, due delle regioni più colpite dal virus. Così l’Italia con calma sta uscendo dalla crisi sanitaria. Il Governo cerca di andarci con i piedi piombo specialmente sulla riapertura dei locali della movida. Infatti l’obiettivo numero uno è quello di evitare un nuovo focolaio, che farebbe precipitare la penisola nuovamente in lockdown, come già successo in Cina e Corea del Sud.

Vedremo se nei prossimi giorni il trend continuerà ad essere positivo, visto che da circa due settimane, i bollettini della Protezione Civile continuano a registrare un calo di nuovi contagi, ma soprattutto un aumento verticale dei guariti da Covid-19.

L.P.

