Il botta e risposta tra i virologi Giulio Tarro e Roberto Burioni finisce in tribunale. Il virologo napoletano ha infatti presentato una querela nei confronti del professor Burioni.

Coronavirus: lo scontro iniziato sui social, a suon di tweet, finisce in tribunale. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, il virologo napoletano, Giulio Tarro, ha incaricato l’avvocato Carlo Taormina, suo legale, di presentare una querela al professor Burioni. Ma non è tutto. Di fatti, non è stato solo Roberto Burioni a ricevere la querela, ma anche due giornalisti.

La motivazione della querela, come riporta il Corriere della sera è: “l’opera di denigrazione perpetrata a danno del suo prestigio scientifico, professionale e personale”. La querela nei confronti dei giornalisti ha come causa, invece, la divulgazione di notizie false in merito al curriculum universitario del virologo.

La querela del virologo Tarro a Buorioni e a due giornalisti

Come riporta il Corriere della Sera, la querela per l’altro giornalista, è stata presentata sulla base di un’accusa di falsificazione “per avere il professor Tarro anticipato la data di pubblicazione di due suoi lavori scientifici”.

L’avvocato Taormina, che rappresenta il virologo napoletano, ha fatto sapere che Giulio Tarro si è immediatamente posto a disposizione della Procura di Roma per essere sentito”. Il virologo, come leggiamo dalla fonte, diffida, dunque, persone fisiche, giuridiche e mass media dal consumare opere di diffamazione nei suoi confronti.

Da dove è partito il botta e risposta tra i virologi? Come riporta il Corriere della Sera, la discussione si è innescata circa un mese fa, quando un tweet di Gianfranco Rotondi riportava il pensiero dell’ex primario di virologia del Cotugno di Napoli, ribadendone la sua candidatura al Nobel. Il pensiero pubblicato, circa il Coronavirus, parlava di risoluzione nel giro di circa un mese. La risposta, immediata, di Burioni si è riferita alla candidatura al premio nobel di Tarro. Da qui la replica immediata del virologo Tarro, che possiamo leggere a fine articolo.

Burioni scrive su twitter: Se Tarro è virologo da Nobel, io sono Miss Italia.

Su una cosa ha ragione: lui deve fare solo le passerelle come Miss Italia, ma senza aprire bocca — Giulio Tarro (@TarroGiulio) April 19, 2020

