Coronavirus, Azzolina ha parlato della situazione legata all’epidemia e del ritorno a scuola in vista di settembre.

Il Covid-19 ha cambiato decisamente la situazione italiana. I tantissimi morti ed i danni enormi all’economia hanno portato ad un cambiamento epocale, che non verrà dimenticato facilmente. Ora l’Italia, e tutto il mondo, si stanno muovendo pian piano verso la risoluzione dei problemi, dato che il Paese deve risollevarsi e pensare al futuro. In particolare il sistema scolastico deve riprendere, per continuare a formare i cittadini del futuro, dando una mano importantissima al governo. Per ora la situazione è molto delicata e la ripresa delle attività in modo normale il prossimo settembre non è assolutamente scontata, anzi.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, il bollettino del 21 maggio: il dato su contagi, morti e guariti

Coronavirus, Azzolina: “Ritorno a scuola dipenderà dalla situazione”

Oggi il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha speso delle parole su un tema molto controverso, ovvero il ritorno a scuola. le ipotesi su come sarà si sprecano, e qualcuno pensa alla possibilità di giornate e classi alternate tra presenza fisica e videolezioni. Proprio di questo ha parlato il ministro, di fatto sostenendo come il tutto sia solo un working in progress ed presto per fare previsioni, che di fatto risultano avventate ed inesatte.“Il governo accompagnerà il ritorno a scuola in sicurezza e considerate le condizioni dell’evoluzione del virus“, ha detto durante un’audizione con la Camera. “Stiamo lavorando per fare sì che non ricada tutto su loro spalle, ci saranno regole chiare e flessibili”.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, è scontro tra virologi: Burioni querelato da Tarro

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24