Altro aggiornamento per l’app di messaggistica istantanea WhatsApp, con l’incremento della durata del video. Andiamo a scoprire qual’è il nuovo limite.

Durante il lockdown, una delle applicazioni che ha subito più aggiornamento è WhatsApp. L’applicazione numero uno di messagistica istantanea è rimasta vigile per evitare un sorpasso dalla concorrenza. Infatti durante il periodo di quarantena WhatsApp non ha sola implementato le videochiamate da 50 persone, ma è in arrivo anche il tema black per la versione Web dell’app.

Insomma, cambiamenti più o meno indelebili quelli che hanno colpito WhatsApp, che adesso è pronto ad abbattere anche i limiti di 15 secondi per i video da inviare. Il limite era stato introdotto durante il periodo di quarantena per non sovraccaricare troppo la linea. Inizialmente il limite doveva essere imposto in tutto il mondo, ma poi è stato implementato solamente in India, dove molti pubblicano storie sull’app. Adesso eprò anche questo limite è pronto ad essere abbattuto con un nuovo aggiornamento.

WhatsApp, aumentato il limite per i video: i dettagli

Saranno così 30 i secondi per i video da postare sulle storie di WhatsApp. Un aggiornamento rivoluzionario per l’applicazione, che sulle orme di Instagram e Facebook, aveva implementato le storie da solamente 15 secondi. In realtà la durata di trenta secondi già esisteva prima della quarantena, ma poi a causa del maggior uso dell’applicazione, era stato ridotto a quindici.

Il nuovo limite sarà presente nella nuova versione dell’app, ossia la 2.20.166 di WhatsApp beta per Android. Come abbiamo anticipato, l’aggiornamento interesserà principalmente l’utenza indiana. Infatti proprio in India c’è un grande uso di WhatsApp per le stories.

Mentre invece rimarranno i limiti per l’inoltrare dei messaggi, proprio per evitare la creazione di catene di Sant’Antonio o la diffusione di fake news. Infatti gli sviluppatori dell’applicazione sono rimasti molto soddisfatti dell’aggiornamento. Inoltre secondo le stime, con il blocco sono diminuite di circa il 70% la diffusione di fake news e catene di Sant’Antonio. Così l’app di messaggistica continuerà la sua guerra contro le fake news, una delle piaghe dei nostri giorni.

L.P.

