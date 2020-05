Venezia, la strana scultura a forma di fallo: impossibile rimuoverla in un primo momento vista la stazza e il peso. I vigili hanno provato a portarla via da Piazza San Marco ma non riuscendoci hanno preferito coprirla

Una gigantesca statua a forma di fallo è comparsa al centro di Piazza San Marco a Venezia. La raffigurazione dell’organo maschile è alta più di un metro e ha un peso di circa 200 chilogrammi. Fissata sulla punta di essa, attraverso un paio di corde, c’è anche una gigantesca mascherina, in pieno stile Covid-19. I cittadini della Serenissima si sono ritrovati nella giornata di ieri con questo strano “omaggio” davanti al Palazzo Ducale, in un posto che più centrale non si può.

Dopo i primi tentativi di rimozione da parte dei Vigili urbani, la statua è stata coperta con un maxi telone. La stazza e il peso hanno infatti creato non pochi problemi alle forze dell’ordine accorse per l’occasione.

Venezia, la strana scultura a forma di fallo: impossibile rimuoverla

La foto è stata riportata su Facebook dalla pagina Venezia non è Disneyland, oltre che da qualche passante che è riuscito a scattare “la diapositiva ricordo” prima che venisse coperta. L’opera è stata realizzata da un artista anonimo. L’agenzia Dire ha realizzato un’intervista con quest’ultimo, riportando alcune dichiarazioni che ne chiariscono il motivo: “Il fallo maschile è un simbolo di vita, Venezia è viva e ha bisogno di vivere“.

Poi ha aggiunto: “E’ un invito a tenere duro, a non mollare e a rialzarsi”. Una metafora con il periodo difficilissimo che stiamo vivendo: “Il coronavirus, il distanziamento sociale, la paura di stare vicino alle altre persone e quindi di vivere liberamente. Tutto questo viene rappresentato dalla statua”.

Sul marmo utilizzato per la composizione, sono incise delle scritte che si riferiscono alla “Fase 2” al “Covid-19” e alla “prostituzione”. Quest’ultima è un chiaro riferimento alla “mercificazione di Venezia, che dopo la crisi del coronavirus, dovrà interrompere lo sfruttamento selvaggio da parte dei turisti”, spiega l’autore.

Tra l’altro il trasporto è avvenuto senza nessun intervento delle forze dell’ordine nonostante il luogo centralissimo. L’artista ha voluto sottolineare anche la mancanza di sicurezza in un periodo in cui i controlli dovrebbero essere serratissimi.

