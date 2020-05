A causa del Covid-19 cambiano molte date dei test di ingresso per l’ammissione all’Università: ecco il nuovo calendario del 2020

Oltre a imporre la chiusura delle scuole e delle Università, con le lezioni che ripartiranno soltanto a settembre, il Covid-19 cambia anche le date dei test di ingresso per diverse Facoltà. Per consentire agli Atenei di organizzarsi allo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato il Ministero dell’Università e della Ricerca ha compilato un nuovo calendario per il 2020. I primi test saranno per gli aspiranti medici: i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, in programma martedì 1 settembre e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana, giovedì 3 settembre.

Il Covid-19 cambia le date dei test di ingresso all’Università: il nuovo calendario 2020

A seguire i corsi triennali di laurea delle professioni sanitarie, in programma martedì 8 settembre, mentre giovedì 10 settembre toccherà alla laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

erogati in lingua inglese. Mercoledì 16 settembre sarà la volta della laurea magistrale a ciclo unico in scienze

della formazione primaria. Entro venerdì 25 settembre (la data è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando) toccherà ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto. Il calendario dei test di ingresso si conclude venerdì 30 ottobre con la laurea magistrale delle professioni sanitarie.

