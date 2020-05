Nuova scossa di terremoto in Campania, con il sisma che ha colpito Salerno. Qui una piccola scossa di magnitudo 2.4 ha avuto epicentro a Sala Consilina.

Torna a tremare la terra in Campania. Infatti questa mattina una lieve scossa di terremoto ha colpito la provincia di Salerno, precisamente a Sala Consilina. Infatti proprio qui il sisma ha avuto il suo epicentro.

Il sisma ha colpito intorno alle ore 6:39 della giornata odierna, mercoledì 20 maggio. Quasi tutta la popolazione della provincia di Salerno ha avvertito la scossa, ma fortunatamente non ci sono stati feriti e o danni agli edefici. Andiamo quindi a vedere l’intensità della scossa e le coordinate.

Terremoto Salerno, i dettagli della scossa a Sala Consilina

Stamattina la popolazione del salernitano è stata svegliata da una lieve scossa di terremoto, avvertita però da tutta la popolazione. Infatti a registrare il terremoto ci ha pensato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Infatti secondo l’Istituto che ogni giorno pubblica la lista dei terremoti nel mondo, il terremoto ha avuto coordinate geografica 40.41 latitudine e 15.6 di longitudine ad una profondità di circa 8 km. Come anticipato non ci sono stati danni agli edifici nè feriti in seguito alla scossa che ha colpito Sala Consilina.

