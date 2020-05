Talco ritirato dal mercato: potrebbe causare il cancro. Il prodotto della Johnson&Johnson è stato bloccato negli Usa con l’accusa di contenere Amianto

Johnson & Johnson ha dichiarato martedì che sta interrompendo la produzione del suo talco per bambini negli Stati Uniti e in Canada. Lo stop è dovuto alla domanda in rapida discesa alla luce delle crescenti cause legali che hanno interessato il marchio. Secondo le ultime analisi, infatti, il prodotto potrebbe causare il cancro.

J&J ha attribuito il declino “in gran parte ai cambiamenti nelle abitudini dei consumatori e alimentato dalla disinformazione sulla sicurezza del talco e da una costante raffica di pubblicità contenziosa”.

Il colosso americano ha ripetutamente smentito le accuse.

Martedì, la società ha dichiarato di “rimanere fermamente fiduciosa nella sicurezza della Johnson’s Baby Powder a base di talco”.

“Decenni di studi scientifici condotti da esperti medici di tutto il mondo supportano la sicurezza del nostro prodotto”, ha dichiarato la società in una nota alla CNBC. “Continueremo a difenderlo con forza, sostenendo la sua sicurezza e respingendo le accuse infondate nei suoi confronti e nei confronti dell’azienda in aula“.

Johnson’s Baby Powder rappresenta circa lo 0,5% delle vendite totali negli USA dell’azienda nella sua unità di consumo.

J&J ha rilanciato la sua iconica linea di prodotti per bambini nel 2018 per invertire un declino nell’unità di cura del bambino.

L’anno scorso, l’azienda ha dovuto ritirare circa 33.000 bottiglie di polvere per bambini negli Stati Uniti dopo che la Food and Drug Administration ha dichiarato di aver trovato tracce di amianto in una bottiglia acquistata online.

J&J in seguito ha affermato di aver testato nuovamente la polvere per neonati senza trovare segni di sostanze cancerogene, così come contestato in un primo momento.

