Serie A, B e C, campionati dilettanti e femminili: ecco cosa ha deciso la Federcalcio italiana. Dopo una riunione fiume di ore, filtrano i primi verdetti del Consiglio Federale sul calcio nostrano.

Serie A e non solo: arriva un primo verdetto ufficiale della Figc. E’ infatti in corso da stamattina un fondamentale riunione fiume del Consiglio Federale della Federcalcio per decidere come muoversi in vista dei tornei sospesi causa coronavirus.

Ripresa Serie A, la decisione della Federcalcio

Ora la Federazione Italiana Giuoco Calcio si è pronunciata ufficialmente con un comunicato ufficiale. Si va verso la ripresa dei campionati di Serie A, B e C mentre ci sarebbe uno stop definitivo per i Dilettanti e calcio femminile. La massima divisione italiana potrebbe concludersi entro il prossimo 31 agosto, mentre cadetteria e Lega Pro avranno il 20 di agosto come data ultima.

Decisa anche l’eventuale data di partenza della Serie A 2020/21: qualora andasse tutto per il meglio, si partirebbe il 1 settembre. Oggi è stato fatto un grande passo verso la ripresa calcistica, ma la fumata bianca definitiva potrà giungere solo dal nuovo incontro datato per il 28 maggio. Per l’occasione il ministro Vincenzo Spadafora si riunirà con le istituzioni calcistiche per emettere un verdetto definitivo con tanto di data effettiva per la ripartenza.

