Per la serie ricette dolci: il semifreddo al cioccolato. Con l’arrivo delle giornate calde, cosa c’è di meglio di un gustoso semifreddo? Vediamo insieme come prepararlo.

Il semifreddo al cioccolato è un dolce molto richiesto con l’arrivo delle giornate più calde. La preparazione di questo dolce non richiede passaggi complessi e, soprattutto, bastano pochi ingredienti per un risultato garantito.

Semifreddo al cioccolato: gli ingredienti (4 porzioni)

Cioccolato fondente: 100 g più altri 100 per decorare

Panna liquida fresca: 250 g

Zucchero: 90 g

Acqua: 25 g

Tuorli: 4

Ricette dolci: la preparazione del semifreddo al cioccolato

Iniziamo la nostra preparazione del semifreddo al cioccolato. Per prima cosa, tritiamo i 100 grammi di cioccolato con un coltello e facciamolo sciogliere a bagnomaria (oppure nel microonde, se preferite). In un pentolino, versiamo lo zucchero, aggiungendo l’acqua. Con l’aiuto di un termometro da cucina, assicuratevi che il composto raggiunga i 121 gradi, mescolando in cottura. Iniziamo a montare i tuorli in una ciotola e, quando lo sciroppo avrà raggiunto la gradazione desiderata, versiamolo dentro. Il prossimo passaggio è quello di inserire anche il cioccolato, ormai raffreddato, nel nostro composto, sempre mentre montiamo con le fruste.

Montiamo la nostra panna fresca e uniamola al composto, un po’ per volta, mescolando dal basso verso l’alto. Quando il nostro composto è ben compatto, lo possiamo inserire in una sac a poche. Mettiamo della carta forno su una teglia e, facendoci aiutare da 4 coppapasta, versiamo il composto al loro interno. Con la sac a poche, gli stampi si riempiranno con estrema facilità. I nostri semifreddi andranno ora in congelatore per 12 ore.

Se vogliamo, possiamo aggiungere ancora uno strato di cioccolato in superficie. Tritiamo al coltello i restanti 100 grammi di cioccolato fondente e sciogliamoli come prima. Una volta sciolto ( e superate le 12 ore di raffreddamento) versiamolo nelle formine dei nostri semifreddi, colandolo sopra. Facciamo solidificare in congelatore per altre due ore. In alternativa, possiamo decorare la parte superiore con della Nutella. Libriamo la fantasia!

I nostri semifreddi sono pronti per esser serviti: tiriamoli fuori dal congelatore ed estraiamoli dagli stampi. Possiamo decorare con scaglie di cioccolato a piacimento.

